Обамеянг о Дембеле: «Сказал ему оставаться в «Барселоне». Он потрясающий игрок»

призвал продлить контракт с «Барселоной».

Габонский форвард перешел в каталонскую команду нынешней зимой. С французским вингером он знаком по «Боруссии» Дортмунд.

«Он написал мне, желая узнать, действительно ли я перехожу сюда, а я не хотел его беспокоить, учитывая его ситуацию, но мы немного общались.

У нас был прекрасный сезон в «Боруссии», он потрясающий футболист. Усман – один из лучших по работе с мячом, и он прекрасно играет в нападении.

Честно говоря, я рад, что он здесь. Когда я приехал, то сказал ему: «Дружище, ты должен остаться». Я не знаю, случится ли это, но могу лишь отметить, что в жизни возможно все», – сказал нападающий «Барселоны».

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