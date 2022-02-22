Юран подписал контракт с «Химками» на 1,5 года («РБ Спорт»)

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Сергей Юран станет главным тренером «Химок».

По данным «РБ Спорт», российский специалист, работавший со «СКА Хабаровск», подписал с клубом контракт сроком на полтора года.

Сегодня в 13:00 тренер сообщил игрокам хабаровского клуба, что уходит в «Химки», и попрощался с ними. Для большинства футболистов уход Юрана из клуба стал неожиданностью, но прощание прошло в теплой атмосфере.

В тренерский штаб Юрана в «Химках» войдет тренер вратарей Евгений Корнюхин.

Ожидается, что подмосковный клуб объявит о назначении Юрана сегодня. Вечернюю тренировку «Химок» проведет уже новый тренерский штаб.

Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Игорем Черевченко. Вместе с ним клуб покинет весь тренерский штаб.

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