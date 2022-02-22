Юран подписал контракт с «Химками» на 1,5 года («РБ Спорт»)

Сергей Юран станет главным тренером «Химок».
По данным «РБ Спорт», российский специалист, работавший со «СКА Хабаровск», подписал с клубом контракт сроком на полтора года.
Сегодня в 13:00 тренер сообщил игрокам хабаровского клуба, что уходит в «Химки», и попрощался с ними. Для большинства футболистов уход Юрана из клуба стал неожиданностью, но прощание прошло в теплой атмосфере.
В тренерский штаб Юрана в «Химках» войдет тренер вратарей Евгений Корнюхин.
Ожидается, что подмосковный клуб объявит о назначении Юрана сегодня. Вечернюю тренировку «Химок» проведет уже новый тренерский штаб.
Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта с Игорем Черевченко. Вместе с ним клуб покинет весь тренерский штаб.