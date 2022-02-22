«Химки» уволили Черевченко второй раз за сезон. Команду может возглавить Юран

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«Химки» уволили Игоря Черевченко второй раз за сезон.

Клуб объявил о расторжении контракта с тренером «по обоюдному решению сторон». Также работу в клубе завершает его тренерский штаб.

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист.

Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!» – сказал Черевченко.

В этом сезоне «Химки» уже увольняли Черевченко, это произошло 25 октября. Меньше чем через месяц специалист вернулся в команду. 

Ранее стало известно, что Черевченко в подмосковном клубе может сменить Сергей Юран, возглавляющий «СКА Хабаровск».

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