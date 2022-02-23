«Химки» подтвердили назначение Юрана: «Нам не хватает сплочения, эмоций. Своей харизмой он может этот пробел закрыть»

Роман Терюшков подтвердил, что станет главным тренером «Химок».

«С Юраном договорились о том, что он возглавляет команду. Возвращается в «Химки». Это его третий приход, в 2020-м году я тоже был инициатором приглашения Сергея Николаевича. Тогда «Химки» дошли до финала Кубка России, играли с «Зенитом», чуть не хватило до победы.

Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Сергей Николаевич как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть.

Понятно, времени остается немного до старта второй части РПЛ. Зная Юрана, ему эта задача по силам», — сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.

После 18 туров замыкают таблицу с 14 очками. Юран с 2020 года тренировал хабаровский СКА.