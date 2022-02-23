Парехо об 1:1 с «Юве»: «Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильярреал»

Даниэль Парехо оценил ничью с «Ювентусом» (1:1) в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Вильярреала» считает, что в первом матче 1/8 финала испанский клуб должен был победить.
«Матч был очень тяжелым. Когда пропускаешь на первой минуте, игровой план немного рушится. Несмотря на это, мы играли в свой футбол.
Думаю, в первом тайме мы владели преимуществом и в целом заслуживали победу, учитывая ход игры и то, что мы были сильнее. Не могу сказать, что полностью доволен, так как мы играли хорошо и были с ними на равных. Если уж кто и заслуживал победы, то «Вильярреал», – сказал Парехо.