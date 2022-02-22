Депутат Свищев о финале ЛЧ: «Он пройдет в Петербурге. Призываю журналистов работать честно, отказаться от фэйковых новостей»

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Дмитрий Свищев заявил, что финал Лиги чемпионов не будет перенесен из Санкт-Петербурга.

«Он (финал Лиги чемпионов) пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Я в очередной раз обращаюсь к пишущей братии. Уважаемые журналисты, публиковать только проверенные факты – часть вашей работы. Именно за это вы и получаете заработную плату.

Неприятно, что в качественных изданиях появляются вбросы, за которые, как показывает практика, никто не несет ответственность. Призываю всех работать честно, отказаться от фэйковых новостей», – сказал глава комитета по спорту Госдумы.

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