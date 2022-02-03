РПЛ – 12-я по среднему доходу клубов от телетрансляций. Лиги Дании, Польши, Турции, Бельгии – выше

Российская Премьер-лига находится в группе лидеров по несбалансированности распределения телевизионных прав между клубами.

Как следует из отчета УЕФА, оценивающего показатели 28 лиг, занимает шестую строчку. В среднем лидер страны по доходам от телеправ превосходит по этому показателю медианный клуб в 2,8 раза. 10 лет назад соотношение составляло 2,3 единицы.

В число лиг с большим разрывом входят чемпионаты Испании (2,9), Нидерландов (3), Кипра (3,3), Греции (4) и Португалии (9,2). При этом в португальской лиге каждый клуб сам занимается вопросом о телеправах, что и приводит к существенной разнице между доходами.

За 2020-й финансовый год клубы РПЛ в среднем зарабатывали 2,1 млн евро на телетрансляциях – это 12-й результат среди рассмотренных лиг. Российский чемпионат опережают лиги Дании (2,6 млн), Польши (2,9), Нидерландов (4,2), Бельгии (4,7), Португалии (9,2), Турции (12,2), Франции (22,1), Италии (43,9), Германии (65,6), (69,7) и Англии (свыше 110).