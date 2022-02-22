Газизов о критике от Заремы: «Она просто девушка. Почему она думает, что люди съедят все, что она говорит? Нормальные посмотрят: «Ты чего делаешь?»

Шамиль Газизов высказался о критике со стороны .

Бывший гендиректор рассказал о работе в клубе и взаимодействии со спутницей Леонида Федуна в интервью Sports.ru.

– Вам обидно слышать то, что Зарема говорит о вас?

– Сначала было обидно. Сейчас понял, с кем имею дело, – с девушкой.

– Как-то по-сексистски.

– Я не про пол, а про ее статус. Она ведь не генеральный директор, не сотрудник клуба. Она просто девушка.

Почему она думает, что люди съедят все, что она говорит? Те, кто зависят от нее, конечно, поддержат, скажут, как она все круто делает. Но нормальные люди посмотрят: «Ты чего вообще делаешь?» В окружении у них таких людей мало.

– Как вы к этому относились?

– Смотрел и думал: «А как вы живете вообще, если у вас оппонентов нет?» Представляешь, никто не может сказать, что они не правы? Люди полетели. Если мне все время будут говорить «Ты лучший, ты самый-самый», то я тоже полечу.

Вот пример: каждую неделю по пятницам в «Спартаке» проходят оперативки. К этому все начинают готовиться со вторника, потому что Федун может задать вопрос или попросить отчет. Все хотят ему понравиться, какое тут возражение может быть? Он хозяин, он царь.

– Почему вы не меняли систему?

– Да как, если у них все так работает? Федуну рассказывали про все, даже про соцсети. Сначала я думал, что меня вводят в курс дела, показывают, как работать надо. Я думал: «Ничего себе, человек большого уровня со всеми знакомит». Но это не заканчивалось.

Люди на таком уровне не понимают: когда они дают задачу сотрудникам не через генерального, а напрямую, то сотрудник слишком ответственно относится. Он боится, что с него теперь и спросят напрямую, готовится неделю. Я просто смотрел на это: «О, человек выполняет мою задачу, раздает задания», – сказал Газизов.

Салихова после интервью Газизова назвала гендиректора «Уфы» «инфобашкиром».

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