Эдуар Менди о непопадании в топ-30 «Золотого мяча»: «То, что я африканец, сослужило мне медвежью услугу. Я не участвовал в турнирах сборных в 2021-м»

считает, что его национальность помешала ему войти в топ-30 «Золотого мяча».

Вратарь прокомментировал тот факт, что не попал в шорт-лист премии в 2021 году.

«Я этого не понял. Лучшим ответом было продолжать показывать на поле, что я достоин места в топ-30.

Думаю, тот факт, что я африканец, сослужил мне медвежью услугу, потому что в 2021 году я не участвовал ни в каких турнирах сборных», – сказал сенегалец в интервью Téléfoot.

Номинантов на огласили в октябре 2021 года, Кубок Африки, где Менди стал чемпионом в составе , состоялся в январе-феврале 2022-го.