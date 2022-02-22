Эдуар Менди о непопадании в топ-30 «Золотого мяча»: «То, что я африканец, сослужило мне медвежью услугу. Я не участвовал в турнирах сборных в 2021-м»

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Эдуар Менди считает, что его национальность помешала ему войти в топ-30 «Золотого мяча».

Вратарь «Челси» прокомментировал тот факт, что не попал в шорт-лист премии в 2021 году.

«Я этого не понял. Лучшим ответом было продолжать показывать на поле, что я достоин места в топ-30.

Думаю, тот факт, что я африканец, сослужил мне медвежью услугу, потому что в 2021 году я не участвовал ни в каких турнирах сборных», – сказал сенегалец в интервью Téléfoot.

Номинантов на «Золотой мяч» огласили в октябре 2021 года, Кубок Африки, где Менди стал чемпионом в составе Сенегала, состоялся в январе-феврале 2022-го.

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