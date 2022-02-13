Жоау Канселу: «Фоден станет обладателем «Золотого мяча» в будущем»

Защитник «Манчестер Сити» высоко отозвался о некоторых партнерах по команде.

«Гюндоган – выдающийся игрок. По моему мнению, станет обладателем «Золотого мяча» в будущем. Все они – футболисты мирового уровня, каждый игрок «Ман Сити» влияет на меня каждый день.

У Рубена Диаша есть характер, упорство, лидерские качества. Он пришел в в прошлом сезоне и уже стал одним из капитанов, хотя проводит в команде второй год.

Думаю, это достойно похвалы. Нужно отдавать должное, когда человек этого заслуживает», – сказал Канселу.