Жоау Канселу: «Фоден станет обладателем «Золотого мяча» в будущем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Золотой мяч Илкай Гюндоган Жоау Канселу Рубен Диаш Филип Фоден Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу высоко отозвался о некоторых партнерах по команде.

«Гюндоган – выдающийся игрок. По моему мнению, Фил Фоден станет обладателем «Золотого мяча» в будущем. Все они – футболисты мирового уровня, каждый игрок «Ман Сити» влияет на меня каждый день.

У Рубена Диаша есть характер, упорство, лидерские качества. Он пришел в «Ман Сити» в прошлом сезоне и уже стал одним из капитанов, хотя проводит в команде второй год.

Думаю, это достойно похвалы. Нужно отдавать должное, когда человек этого заслуживает», – сказал Канселу.

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