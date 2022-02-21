Неймар: «Шучу, что уйду на пенсию, когда мне исполнится 32. Буду играть до тех пор, пока не устану морально»

Нападающий Неймар ответил на вопрос о том, когда он завершит карьеру.

«Я шучу со своими друзьями, что уйду на пенсию, когда мне исполнится 32 года. Но это всего лишь шутка.

Я не знаю. Если честно, я буду играть до тех пор, пока не устану морально. Если с моим психическим здоровьем и с телом все будет в порядке...

Думаю, что в физическом плане еще протяну несколько лет. Но мое психическое здоровье – это самое главное. Мой контракт с «ПСЖ» будет действовать до тех пор, пока мне не исполнится 34 года. Так что я буду играть, по крайней мере, до этого времени», – сказал .