В Элангу и Фреда попали из ракетницы фанаты «Лидса» в матче с «МЮ», FA изучает инцидент

В двух игроков «МЮ» попали из ракетницы в матче с «Лидсом».

(FA) проведет расследование в вязи с поведением фанатов на домашнем матче с в 26-м туре чемпионата Англии (2:4).

После третьего гола гостей, забитого хавбеком , с трибун в бразильца и Энтони Элангу попали из ракетницы. Шведу снаряд попал в голову, ему потребовалась помощь врачей.

Первые выстрелы произошли еще после того, как капитан «МЮ» открыл счет в матче. Также фанаты обеих команд обменивались оскорбительными кричалками.

FA после матча подтвердила, что знает об этих инцидентах, изучает их и поддерживает связь с полицией Западного Йоркшира.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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