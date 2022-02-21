В Элангу и Фреда попали из ракетницы фанаты «Лидса» в матче с «МЮ», FA изучает инцидент

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В двух игроков «МЮ» попали из ракетницы в матче с «Лидсом».

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование в вязи с поведением фанатов «Лидса» на домашнем матче с «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре чемпионата Англии (2:4).

После третьего гола гостей, забитого хавбеком Фредом, с трибун «Элланд Роуд» в бразильца и Энтони Элангу попали из ракетницы. Шведу снаряд попал в голову, ему потребовалась помощь врачей.

Первые выстрелы произошли еще после того, как капитан «МЮ» Харри Магуайр открыл счет в матче. Также фанаты обеих команд обменивались оскорбительными кричалками.

FA после матча подтвердила, что знает об этих инцидентах, изучает их и поддерживает связь с полицией Западного Йоркшира.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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