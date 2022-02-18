Тухель о Лукаку: «Нужно больше терпения. Доверие есть, он тот парень, который наносит последний штрих в конце атак»

высказался относительно игры форварда .

«Нам нужно немного больше терпения.

Мы многого требуем от наших нападающих с точки зрения интенсивности, поэтому есть несколько причин, по которым все получается именно так.

Есть команды, которые в значительной степени полагаются на одного бомбардира, но есть команды, которые полагаются на большее количество игроков.

Оба способа работают, мы хотим привести Ромелу в лучшую ситуацию. Это непрерывный процесс.

Доверие по-прежнему есть, потому что он доказал в тех клубах, где он был, что он тот парень, который наносит последний штрих в конце атак.

Разочарование – неподходящее слово, но я почти уверен, что он и сам хотел с самого начала забивать много голов», – заявил главный тренер .