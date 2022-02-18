Тухель о Лукаку: «Нужно больше терпения. Доверие есть, он тот парень, который наносит последний штрих в конце атак»

Теги Челси премьер-лига Англия Томас Тухель Ромелу Лукаку Футбол

Томас Тухель высказался относительно игры форварда Ромелу Лукаку.

«Нам нужно немного больше терпения.

Мы многого требуем от наших нападающих с точки зрения интенсивности, поэтому есть несколько причин, по которым все получается именно так.

Есть команды, которые в значительной степени полагаются на одного бомбардира, но есть команды, которые полагаются на большее количество игроков.

Оба способа работают, мы хотим привести Ромелу в лучшую ситуацию. Это непрерывный процесс.

Доверие по-прежнему есть, потому что он доказал в тех клубах, где он был, что он тот парень, который наносит последний штрих в конце атак.

Разочарование – неподходящее слово, но я почти уверен, что он и сам хотел с самого начала забивать много голов», – заявил главный тренер «Челси».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные