Фред об этноконфликтах в «МЮ»: «Фэйк. У нас прекрасная раздевалка, мы танцуем, устраиваем ужины»

Полузащитник Фред прокомментировал информацию о том, что в команде существует разлад между англоговорящими и португалоговорящими футболистами.

«Подобные новости – это как фэйк-новости. Это вранье.

Очевидно, мы между собой говорим на португальском, дружим. С Алексом Теллесом мы друзья как на поле, так и за его пределами. Я давно его знаю.

Но это не значит, что я не буду говорить с Лингардом, Рэшфордом, Гринвудом, Магуайром, другими англичанами. Наоборот, у нас отличные отношения, у нас прекрасная раздевалка, мы все партнеры. Мы всегда танцуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Сейчас с этим пореже из-за коронавируса», – сказал Фред ESPN.