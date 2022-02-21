«Ювентус» даст Дибале контракт на 8 млн евро в год плюс 2-3 млн бонусами, если агент откажется от значительной части комиссии

продлит контракт с «Ювентусом», если его агент откажется от компенсации.

Итальянский клуб намерен продлить сотрудничество с 28-летним аргентинцем в конце недели, когда представитель игрока прибудет в Турин.

Ранее «Юве» предлагал Дибале зарплату 8 млн евро в год плюс бонусы в размере 2 млн. Затем между сторонами возникло напряжение, и «бьянконери» отозвали предложение.

Сообщалось даже, что хочет снизить зарплату форварду, который сейчас зарабатывает 7 млн в год по контракту до лета 2022 года.

Теперь клуб снова готов дать Дибале те же условия, что и осенью: 8 миллионов евро в год плюс 2-3 млн в виде бонусов.

Однако, как сообщает Calciomercato.com, есть важное условие – агент нападающего Хорхе Антун должен отказаться от значительной части требуемой им комиссии.

Пауло забил 7 голов и отдал 5 голевых передач в 20 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.