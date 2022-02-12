Переход Влаховича может хорошо повлиять на переговоры Дибалы и «Юве» по контракту. Пауло предложат 7 млн евро в год

Переход нападающего в может повлиять на ход переговоров между форвардом и клубом о новом контракте.

По данным La Gazzetta dello Sport, у аргентинца, который не очень ладил с форвардом Криштиану Роналду, сложились прекрасные отношения с Влаховичем. Рядом с сербским форвардом Дибала заиграл ярче.

Умение Душана стягивать на себя защитников, освобождая зоны для Дибалы, очень помогает аргентинцу. Ему не хватало такого игрока еще с тех пор, когда за «Ювентус» играл Гонсало Игуаин.

Кроме того, между Влаховичем и Дибалой сразу же установились теплые отношения за пределами поля.

В конце месяца Пауло и «Ювентус» вернутся к обсуждению нового контракта. Клуб предложит аргентинцу примерно ту же зарплату, что и Влаховичу, – 7 млн евро в год.

Однако если еще месяц назад Дибала был настроен категорично и был разочарован изменениями, которые «Юве» внес в предложение по контракту, сейчас его позиция смягчилась.

Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.