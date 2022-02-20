Дибала может пропустить игру с «Вильярреалом» 22-го. Он получил травму в матче «Юве» с «Торино»

Форвард Пауло Дибала может пропустить игру с «Вильярреалом».

Команды проведут матч в 1/8 финала 22 февраля.

Аргентинец получил мышечное повреждение во время игры 26-го тура Серии А с «Торино» (1:1) и был заменен на 54-й минуте.

По сведениям журналиста , травма не слишком серьезна, но существует вероятность того, что нападающий не сыграет с .

В нынешнем сезоне Дибала провел 20 матчей в Серии А и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.