«Спартак» представил форму на сезон-2021/22. Домашняя – с воротником

«Спартак» представил форму на сезон-2021/22.
Пресс-служба московского клуба сообщает, что новый комплект воплощает в себе идею преемственности поколений, напоминая о его богатой истории, но при этом устремляя взгляд в будущее. Она предвосхищает юбилейный год клуба.
Домашний комплект отдает дань уважения наследию основателя клуба Николая Старостина. Тиснение в виде кирпичей символизирует тот фундамент, который он заложил столетие назад и на котором на протяжении всех этих лет по кирпичику строился успех клуба.
Выездная же форма посвящается молодому поколению игроков и болельщиков, которые будут продолжать развивать клуб следующие 100 лет.
У обоих комплектов традиционный крой и полоса на груди.
Игровые комплекты формы и футболки для болельщиков изготовлены из на 100% переработанного полиэстера.
Технический спонсор «Спартака» – американская компания Nike.
Фото: пресс-служба «Спартака»