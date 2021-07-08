«Спартак» представил форму на сезон-2021/22. Домашняя – с воротником

представил форму на сезон-2021/22.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что новый комплект воплощает в себе идею преемственности поколений, напоминая о его богатой истории, но при этом устремляя взгляд в будущее. Она предвосхищает юбилейный год клуба.

Домашний комплект отдает дань уважения наследию основателя клуба Николая Старостина. Тиснение в виде кирпичей символизирует тот фундамент, который он заложил столетие назад и на котором на протяжении всех этих лет по кирпичику строился успех клуба.



Выездная же форма посвящается молодому поколению игроков и болельщиков, которые будут продолжать развивать клуб следующие 100 лет.



У обоих комплектов традиционный крой и полоса на груди.

Игровые комплекты формы и футболки для болельщиков изготовлены из на 100% переработанного полиэстера.

Технический спонсор «Спартака» – американская компания .

Фото: пресс-служба «Спартака»