«Спартак» представил форму на сезон-2021/22. Домашняя – с воротником

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«Спартак» представил форму на сезон-2021/22.

Пресс-служба московского клуба сообщает, что новый комплект воплощает в себе идею преемственности поколений, напоминая о его богатой истории, но при этом устремляя взгляд в будущее. Она предвосхищает юбилейный год клуба.

Домашний комплект отдает дань уважения наследию основателя клуба Николая Старостина. Тиснение в виде кирпичей символизирует тот фундамент, который он заложил столетие назад и на котором на протяжении всех этих лет по кирпичику строился успех клуба.
 
Выездная же форма посвящается молодому поколению игроков и болельщиков, которые будут продолжать развивать клуб следующие 100 лет.
 
У обоих комплектов традиционный крой и полоса на груди.

Игровые комплекты формы и футболки для болельщиков изготовлены из на 100% переработанного полиэстера.

Технический спонсор «Спартака» – американская компания Nike.

Фото: пресс-служба «Спартака»

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