Защитник «Ингульца» о вторжении России на Украину: «Местные думают, что это скорее политическая игра, чем что-то реальное»

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Хеннос Асмелаш высказался о возможном вторжении России на Украину.

Нидерландский защитник «Ингульца» прокомментировал заявления западной прессы о том, что Россия планировала вторжение на территорию Украины во время Олимпиады-2022.

«Местное население думает, что это скорее политическая игра, чем что-то реальное.

Конечно, я знал, что возле границы были солдаты, но был шокирован, когда они действительно проводили там сборы.

Тогда я понял: это намного серьезнее, чем я думал», – цитирует игрока Tribuna.com со ссылкой на Voetbal Primeur.

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