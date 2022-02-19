«Не поехал бы в Украину, если бы знал, что будет война. Если это случится – уеду в другую страну на машине». Хавбек «Ингульца» Антви о возможном вторжении России

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Вади Дегла Политика Родни Антви Ингулец Футбол

Полузащитник «Ингульца» Родни Антви покинет Украину в случае возможного вторжения России.

«Если бы точно знал, что будет война, не поехал бы [в чемпионат Украины]. Об этом было много разговоров в СМИ.

Хотел увидеть все своими глазами. Тогда не так много происходило, но в последние дни стало горячее.

Если это действительно случится, закроют аэропорты – уеду в другую страну на машине», – цитирует игрока из Нидерландов Tribuna.com со ссылкой на Voetbal Primeur.

Антви, ранее выступавший за египетский клуб «Вади Дегла», перешел в «Ингулец» 23 января.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные