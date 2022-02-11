Автогол на 88-й вывел «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии, обыгран «Сассуоло» – 2:1

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«Ювентус» дома переиграл «Сассуоло» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол был забит на 88-й минуте – защитник гостей Руан Трессолди отправил мяч в свои ворота.

В полуфинале турнира «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».

Ювентус – Сассуоло 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
10 февраля, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Дибала, 1:1 – 24 Траоре, 2:1 – 88, автогол Руан.
ЮвентусПерин, Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Дибала, Влахович (Кайо Жорже, 90).
СассуолоПеголо, Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Сейде, 90), Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59), Скамакка, Распадори.
Предупреждения:
Траоре (58), Матеус Энрике (68).

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