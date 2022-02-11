Автогол на 88-й вывел «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии, обыгран «Сассуоло» – 2:1

«Ювентус» дома переиграл «Сассуоло» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол был забит на 88-й минуте – защитник гостей Руан Трессолди отправил мяч в свои ворота.
В полуфинале турнира «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».
- Дата проведения
- 10 февраля, 23.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Перин, Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Дибала, Влахович (Кайо Жорже, 90).
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Сассуоло –
Пеголо, Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Сейде, 90), Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59), Скамакка, Распадори.
- Предупреждения:
- Траоре (58), Матеус Энрике (68).