Автогол на 88-й вывел «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии, обыгран «Сассуоло» – 2:1

дома переиграл (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол был забит на 88-й минуте – защитник гостей отправил мяч в свои ворота.

В полуфинале турнира «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».

Статистика Кубка Италии

Календарь Кубка Италии