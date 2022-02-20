Черчесов про 0:0 с МТК: «Ференцварош» доминировал, но где-то не везло, где-то хорошо сыграл вратарь»

считает, что доминировал в матче с (0:0).

«Мы доминировали в дерби, имели немало голевых моментов. Где-то не повезло при завершении атак, где-то хорошо сыграл вратарь соперников. Один гол мы забили, но его отменил ВАР из-за сомнительного офсайда.

Двое из трех новичков сыграли в этом матче, а нигериец Эсити может появиться в следующем туре, когда мы сыграем дома.

Отрыв от второй и третьей команд составляет всего два очка, ни о какой самоуспокоенности и речи быть не может. Нам есть в чем прибавлять, работы хватит всем», – заявил главный тренер «Ференцвароша» после 21-го тура чемпионата Венгрии.