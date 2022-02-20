Черчесов о ничьей с МТК: «Ференцварош» потерял два очка. Мы изо всех сил старались победить»

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Станислав Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» с МТК (0:0).

«К сожалению, мы потеряли два очка. Мы изо всех сил старались победить, но соперник очень хорошо защищался, а мы не реализовали моменты. 

Думаю, тренер в момент отмены гола чувствует то же, что и игрок. Мы хотели заменить Закариассена после его [отмененного] гола, мы не были готовы бороться за три очка после того, как счет снова стал 0:0.

В первом тайме, мне кажется, мы недостаточно прессинговали соперника, во втором было лучше. Нам удалось создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме» – сказал тренер «Ференцвароша».

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