Черчесов о ничьей с МТК: «Ференцварош» потерял два очка. Мы изо всех сил старались победить»

прокомментировал ничью «Ференцвароша» с (0:0).

«К сожалению, мы потеряли два очка. Мы изо всех сил старались победить, но соперник очень хорошо защищался, а мы не реализовали моменты.

Думаю, тренер в момент отмены гола чувствует то же, что и игрок. Мы хотели заменить Закариассена после его [отмененного] гола, мы не были готовы бороться за три очка после того, как счет снова стал 0:0.

В первом тайме, мне кажется, мы недостаточно прессинговали соперника, во втором было лучше. Нам удалось создать моменты, чего нам не хватало в первом тайме» – сказал тренер .