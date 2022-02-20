Максименко, Лещук, Бориско или Денис Адамов могут заменить Лантратова в «Химках» («Чемпионат»)

«Химки» могут подписать вратаря «Спартака» Александра Максименко на замену Илье Лантратову.
Как информирует «Чемпионат», подмосковный клуб ищет голкипера на случай трансфера Лантратова в «Зенит», и Максименко является одним из четырех кандидатов.
Помимо него, в списке есть Игорь Лещук («Динамо»), Денис Адамов («Сочи») и Максим Бориско («Балтика»). Лишь переход последнего возможен на постоянной основе, в случае с остальными речь идет об аренде.
«Зенит» сделал «Химкам» официальное предложение по Лантратову («Чемпионат»)