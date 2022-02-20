Томас Мюллер: «Салах заслужил попасть в команду года. Но летом прошел Евро, Европа сильно влияет на футбол»

считает, что заслужил попасть в команду года от FIFPro.

«Выбирать всегда сложно, у каждого свое мнение. Сейчас Салах показывает выдающуюся игру и завоевывает уважение по всему миру за свои выступления.

Непопадание в команду года может разочаровывать, но прошлым летом прошел Евро, Европа сильно влияет на футбол, Италия выиграла. Все это автоматически означает попадание нескольких итальянцев в состав.

Но, конечно, Салах заслужил попасть в эту сборную», – сказал хавбек «Баварии» в интервью MBC Masr.