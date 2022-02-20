У Бензема 301 очко по системе «гол+пас» за «Реал» в Ла Лиге. Только у Роналду и Рауля больше за последние 50 лет

Карим Бензема реализовал пенальти и отдал 2 ассиста в матче Ла Лиги против «Алавеса».
На 63-й минуте француз отдал голевой пас Марко Асенсио, а на 80-й – Винисиусу Жуниору. Уже в добавленное время он точно пробил с 11-метровой отметки. «Реал» выиграл матч со счетом 3:0.
У 34-летнего форварда теперь 301 результативное действие за «Мадрид» в Ла Лиге – 210 голов и 91 передача.
За последние 50 лет только три игрока «Реала» добрались до этой отметки – помимо Бензема, это Рауль (228+83) и Криштиану Роналду (311+88).