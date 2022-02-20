У Бензема 301 очко по системе «гол+пас» за «Реал» в Ла Лиге. Только у Роналду и Рауля больше за последние 50 лет

реализовал пенальти и отдал 2 ассиста в матче Ла Лиги против .

На 63-й минуте француз отдал голевой пас , а на 80-й – . Уже в добавленное время он точно пробил с 11-метровой отметки. «Реал» выиграл матч со счетом 3:0.

У 34-летнего форварда теперь 301 результативное действие за в Ла Лиге – 210 голов и 91 передача.

За последние 50 лет только три игрока «Реала» добрались до этой отметки – помимо Бензема, это (228+83) и (311+88).