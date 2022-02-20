Анчелотти о свисте фанатов: «Им не нравилось, как играл «Реал». Никто не был доволен в 1-м тайме»

высказался о свисте болельщиков в матче против (3:0).

«Нам был необходим такой матч. Первый тайм получился более сложным, нам не хватало каких-то качеств.

Наше атакующее трио отлично проявило себя. У нас были слабости в первой половине игры, но мы их исправим. Соперник действительно прессинговал больше в первом тайме.

Что касается свиста болельщиков, то такую оценку они дали нашей игре. Им не нравилось, они это показали. Никто не был доволен игрой в первом тайме», – сказал Анчелотти.