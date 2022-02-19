Судья отменил удаление игрока «Нанта» Аппиа за фол на Мбаппе после ВАР. В ворота «ПСЖ» был назначен пенальти спустя несколько минут

Судья Микаэль Лесаж дважды обращался к ВАР в концовке 1-го тайма в игре Лиги 1 «Нант» – «ПСЖ».

На 43-й минуте рефери показал прямую красную карточку защитнику , посчитав его нарушение на фолом последней надежды. Однако после просмотра повтора эпизода арбитр поменял решение и показал Аппиа желтую карточку.

Уже в добавленное к первому тайму время мяч попал в руку в штрафной парижан. Лесаж также посмотрел повтор и назначил пенальти, который реализовал .

«Нант» громит к перерыву со счетом 3:0. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча, также доступен текстовый онлайн.