Судья отменил удаление игрока «Нанта» Аппиа за фол на Мбаппе после ВАР. В ворота «ПСЖ» был назначен пенальти спустя несколько минут

Судья Микаэль Лесаж дважды обращался к ВАР в концовке 1-го тайма в игре Лиги 1 «Нант» – «ПСЖ».
На 43-й минуте рефери показал прямую красную карточку защитнику «Нанта» Деннису Аппиа, посчитав его нарушение на Килиане Мбаппе фолом последней надежды. Однако после просмотра повтора эпизода арбитр поменял решение и показал Аппиа желтую карточку.
Уже в добавленное к первому тайму время мяч попал в руку Джорджиньо Вейналдуму в штрафной парижан. Лесаж также посмотрел повтор и назначил пенальти, который реализовал Людовик Блас.
«Нант» громит «ПСЖ» к перерыву со счетом 3:0. На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча, также доступен текстовый онлайн.