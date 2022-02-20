«ПСЖ» проиграл 1-й тайм с разницей в 3 гола в Лиге 1 впервые с 2010 года

«ПСЖ» проиграл первый тайм с разницей в три мяча в Лиге 1 впервые с 2010 года.

«Нант» забил парижанам три безответных гола к перерыву в матче 25-го тура чемпионата Франции (3:1, второй тайм).

В августе 2010 года «ПСЖ» также трижды за тайм пропустил от . Тот матч завершился поражением столичной команды со счетом 1:3.

Отметим, что «ПСЖ» тогда тренировал , который сейчас возглавляет «Нант».

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