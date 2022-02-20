«ПСЖ» проиграл 1-й тайм с разницей в 3 гола в Лиге 1 впервые с 2010 года

Теги ПСЖ Нант Сошо лига 1 Франция Антуан Комбуаре Маурисио Почеттино Футбол

«ПСЖ» проиграл первый тайм с разницей в три мяча в Лиге 1 впервые с 2010 года.

«Нант» забил парижанам три безответных гола к перерыву в матче 25-го тура чемпионата Франции (3:1, второй тайм).

В августе 2010 года «ПСЖ» также трижды за тайм пропустил от «Сошо». Тот матч завершился поражением столичной команды со счетом 1:3.

Отметим, что «ПСЖ» тогда тренировал Антуан Комбуаре, который сейчас возглавляет «Нант».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча «Нант» – «ПСЖ», также доступен текстовый онлайн.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные