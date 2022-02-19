Симеоне о 3:0 с «Осасуной»: «Атлетико» хорошо отреагировал на тяжелый удар от «Леванте»

высказался о победе над «Осасуной» (3:0) в 25-м туре .

«Мы пережили тяжелый удар [в матче с «Леванте» (0:1)], у нас было лишь несколько дней на подготовку к игре с очень сильным соперником.

Мы хорошо начали матч. в полузащите давал нам все, что нужно. Врсалько сыграл хорошо, и это позволило Маркосу проявить себя в середине поля. Эррера провел отличный матч, был очень хорош. Все они сыграли на привычном для них уровне и проявили свои качества.

У нас видно желание побеждать. Но также нам и немного повезло, когда мяч попал в штангу.

Мы очень хорошо отреагировали на поражение в прошлой игре.

Каждый сезон складывается по-разному, жизнь, как и футбол, испытывает нас различными препятствиями. В этом сезоне сложилась вот такая ситуация, и мы посмотрим, сможем ли мы хорошо завершить сезон», – сказал Симеоне.