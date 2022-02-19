«Атлетико» может назначить экс-тренера «Барсы» Вальверде в случае ухода Симеоне

Бывший тренер «Барселоны» может возглавить .

Несмотря на то, что нынешний тренер «матрасников» пользуется полной поддержкой руководства, клуб рассматривает варианты на случай, если специалист захочет уйти сам.

Фаворитом боссов мадридского клуба является Вальверде. Его ценят за характер, опыт, лидерские качества и менталитет победителя.

При этом на данный момент план «Атлетико» заключается в продолжении сотрудничества с Симеоне. Цель клуба – квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон и попытаться исправить ошибки во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» вел переговоры с одним из тренеров.