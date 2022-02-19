«Барселона» предложит Холанду 20 млн евро «чистыми» в год, контракт – на 5 лет

готова платить форварду 20 млн евро в год «чистыми».

По сведениям Diario Sport, каталонцы хотят заключить с игроком Дортмунд контракт на пять лет. Помимо зарплаты, он будет предполагать различные выплаты на основе командных и индивидуальных достижений.

Также «Барселона» готова предложить Холанду пересмотр условий контракта, когда поправит свое финансовое положение.

«Блауграна» готовит предложение норвежцу на протяжении нескольких недель, и в марте ожидается встреча представителей футболиста с руководством клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок забил 16 голов за 14 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.