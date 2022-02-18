«Реал» предварительно договорился с Холандом о переходе (Diario Sport)

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«Реал» достиг предварительной договоренности с форвардом Эрлингом Холандом о переходе.

По данным Diario Sport, договоренность была достигнута в Монако, где состоялась встреча между представителями клуба и форварда «Боруссии»: Рафаэлом Пиментой – бразильским юристом и правой рукой агента Мино Райолы – и отцом футболиста. 

Такая договоренность блокирует все переговоры с другими клубами. При этом трансфер будет зависеть от желания игрока. Если Холанд решит покинуть «Боруссию» следующим летом, «Реал» будет обязан оформить сделку и подписать его.

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