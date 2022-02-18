Глава Ла Лиги Тебас о «Ман Сити» и «ПСЖ»: «Надеюсь, УЕФА изменит ФФП, что сильнее прижмет эти клубы-государства»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что финансовые правила в отношении «Манчестер Сити» и «ПСЖ» станут жестче.

Суперлига мертва?

– Нет. Флорентино [Перес] никогда не проигрывает, я знаю его много лет.

Суперлига – это не турнир, это концепция многолетней давности, согласно которой крупные европейские клубы должны править в мировом футболе.

– Битва за соблюдение финансового фэйр-плей такими клубами, как «Манчестер Сити» и «ПСЖ», проиграна?

– Нет. На самом деле, я надеюсь, что на следующем заседании исполкома УЕФА утвердят новый финансовый фэйр-плей с важными изменениями, которые сильнее прижмут эти клубы-государства, – заявил Тебас.

У «Сити» обнаружились спонсоры-призраки: 0 сотрудников, нет работающих контактов, из следов – почтовая ячейка

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