«Крылья Советов» возьмут защитника «Сочи» Барача в аренду с правом выкупа

подпишут защитника .

Агентство Footbal&Logics, представляющее интересы Барача, сообщило, что футболист уйдет в самарский клуб в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Ранее «Крылья Советов» покинул центральный защитник Сильвие Бегич после того, как «Рубин» досрочно прервал его аренду. Никита Чернов подписал со «Спартаком» контракт, начинающий действовать с лета, но может покинуть «Крылья» уже зимой.

В текущем сезоне РПЛ Барач провел 10 матчей. Его статистика – здесь.