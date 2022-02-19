«Крылья Советов» возьмут защитника «Сочи» Барача в аренду с правом выкупа

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«Крылья Советов» подпишут защитника «Сочи» Матео Барача.

Агентство Footbal&Logics, представляющее интересы Барача, сообщило, что футболист уйдет в самарский клуб в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Ранее «Крылья Советов» покинул центральный защитник Сильвие Бегич после того, как «Рубин» досрочно прервал его аренду. Никита Чернов подписал со «Спартаком» контракт, начинающий действовать с лета, но может покинуть «Крылья» уже зимой.

В текущем сезоне РПЛ Барач провел 10 матчей. Его статистика – здесь.

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