Тренер Швеции: «Буллит русского парня – сильно. Взял Россию себе на плечи и забил»

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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов поделился мыслями после поражения от России.

Российская команда одержала победу над шведами (2:1 Б). В серии буллитов забили Никита Гусев и Егор Яковлев. Победный бросок выполнил 20-летний форвард Арсений Грицюк.

– Мы провели хороший матч, могли выиграть, даже по буллитам. Последний буллит русского парня – сильно, взял Россию себе на плечи и забил. И потом соперник смог забить последний гол в седьмом раунде буллитов. Мы провели хороший матч, довольны, как играли. Мне кажется, мы смотрелись лучше во время матча, у нас было больше моментов, но мы не смогли забить больше одного гола. У России хорошие защитники, много снайперов, они смогли найти путь к победе.

- Готовились к буллитам россиян, знали, как они их бьют?

– Ларс [Юханссон] много играет против них, знает русских игроков. Он был готов к буллитам.

- Когда был лучший момент решить исход матча в свою пользу?

– Если бы мы реализовали один из своих моментов. У нас их было несколько в третьем периоде, но мы не забили. Так бывает.

- Насколько тяжело будет собраться на матч за бронзу?

– Сейчас мы об этом не думаем. Сейчас вернемся в отель, поедим, а завтра подготовимся к матчу», – сказал Гарпенлов.

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