Мойес о Зума и кошке: «Курт очень разочарован тем, что сделал. Окажем ему максимальную поддержку»

Тренер поддержал побившего кошку .

Защитник «молотобойцев» пинал и бил кошку за разбитую вазу, за что подвергся общественному осуждению. Он пропустил матч с «Лестером» из-за расстройства пищеварения.

«Думаю, он очень разочарован тем, что сделал. Курт много думает об этом, без сомнения. Но мы пытаемся сделать так, чтобы он двигался вперед.

Мы хотим, чтобы он сосредоточился на тренировках. Он очень хорошо сыграл против «Уотфорда», поэтому мы надеемся, что он сохранит такой уровень – мы будем рады этому.

Болельщики очень любят его, на протяжении сезона он хорошо показывал себя, так что, надеюсь, он сможет сосредоточиться на футболе, а мы будем оказывать ему максимальную поддержку, пока он не придет в лучшую форму», – сказал Мойес.

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