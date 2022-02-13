Мойес о Зума: «У него расстройство пищеварения, возможно, что-то не то съел»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после игры с «Лестером» (2:2) прокомментировал отсутствие защитника Курта Зума в составе.
Француз был включен в стартовый состав, однако незадолго до стартового свистка его заменил Исса Диоп.
«Он заболел до игры, но хотел сыграть. Мы тоже хотели, чтобы он сыграл. Ему было плохо ночью, он держался в стороне от остальных игроков, не хотел есть.
Выйдя на поле, он понял, что не сможет сыграть. Мы попросили Диопа подготовиться. У Зума расстройство пищеварения, возможно, что-то не то съел.
Я надеюсь, мы немного поменяли то, как воспринимают сейчас «Вест Хэм». У нас хорошая, яркая молодая команда, которая хочет расти.
Мы не должны позволить, чтобы нечто подобное омрачило все то, что было сделано.
Тренеры и футболисты ошибаются. После этого они хотят, чтобы их простили, и извинения уже были принесены», – сказал Мойес.