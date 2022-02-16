«Мбаппе – всегда угроза, как и Холанд. Килиан может решить исход матча – мало кто способен на это». Ван Бронкхорст о форвардах

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ высшая лига Шотландия Рейнджерс бундеслига Германия Джованни ван Бронкхорст лига 1 Франция Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст сравнил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

«Думаю, Холанд – один из лучших нападающих мира. На него высокий спрос среди топ-клубов Европы. Все выглядит так, словно летом он сменит команду. Убедиться в его мастерстве могут все. Ему немного не везет с травмами, приятно думать о том, чтобы сыграть против него.

Хороший игрок для «Дортмунда». Он очень силен и довольно легко забивает, учитывая количество моментов, что у него есть. Отличный футболист.

Мбаппе всегда выглядит угрозой, оказываясь у ворот. Думаю, Холанд тоже. Не хочется упускать его из поля зрения, ведь в таком случае у ворот возникнет смертельная опасность.

Мбаппе, конечно, способен менять ход игры, он может решить исход матча. Думаю, мало кто способен на это, но он однозначно один из них», – сказал ван Бронкхорст.

Мбаппе – шоураннер матча с «Реалом». Шептался с Бензема в подтрибунке, заработал пенальти и сотворил инопланетный гол на 90+4

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