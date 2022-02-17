Индзаги о 0:2: «Ливерпуль» – одна из двух лучших команд Европы. «Интер» заслуживал большего»

Главный тренер дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в чемпионов.

«Надеюсь, что мы не будем играть с в каждом матче. Я горжусь командой. К сожалению, в момент нашей лучшей игры нам не удалось забить заслуженный гол, а «Ливерпуль» воспользовался первой полупотерей внимания.

Конечно, мы заслуживали большего, но сегодняшнее выступление предвещает хорошее будущее. На мой взгляд, «Ливерпуль» – одна из двух лучших команд Европы. «Интер» хорошо держался и заслуживал большего.

Думаю, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в этом сезоне», – сказал тренер.