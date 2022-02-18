Хави поддержал Торреса, заплакавшего после игры с «Наполи»: «Футболка «Барсы» весит на несколько килограммов больше. Мы ему доверяем»

Главный тренер «Барселоны» поддержал после матча с «Наполи» (1:1).

Несмотря на гол с пенальти, вингер каталонцев заплакал после игры , в которой он не реализовал несколько голевых моментов.

«Такое случалось с Луисом Суаресом. Футболка «Барсы» весит на несколько килограммов больше. Но я счастлив, что Торрес в команде, и он доставит мне много радости. Он забивал всю свою жизнь, голы придут.

На тренировках Ферран среди лидеров по голам. Мы ему полностью доверяем. Тренерский штаб и я позаботимся об этом. Он очень силен, требователен к себе», – сказал тренер.

Торрес праздновал гол без логотипа «Барселоны» на форме и расплакался из-за упущенных моментов. Сильно расклеился

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