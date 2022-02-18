РПЛ обсудит с главой Роспотребнадзора повышение посещаемости матчей лиги

Допустимая посещаемость матчей РПЛ может увеличиться.

Как сообщает «РБ Спорт», гендиректор попросил президента РПЛ Ашота Хачатурянца рассмотреть вопрос об увеличении разрешенной вместимости трибун. Остальные клубы лиги эту просьбу поддержали.

Источник в РПЛ сообщил, что глава лиги пообещал обсудить вопрос с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

До зимней паузы в РПЛ многие стадионы разрешалось заполнять только на 50 процентов от общей вместимости из-за ковидных ограничений. Сейчас, перед возобновлением сезона, клубы решили снова поднять этот вопрос.