Обляков о критике: «Иногда кажется, что на мне зациклились и ждут ошибок, не обращая внимание на объем работы»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал об отношении к критике.

– Если посмотреть на статистику и на объем работы, который ты выполняешь, тебя тоже можно назвать одним из лидеров на поле. Ты всегда играл при Гончаренко – болельщики называли тебя его сыном. Березуцкий продолжает тебе доверять, хотя каждое трансферное окно в комментариях можно прочитать: «Продайте Облякова». Почему так?

– Я всегда стараюсь играть на максимуме. Бывают матчи, где не все получается, но это футбол. Нужно порой быть более хладнокровным на поле, а я иногда спешу.

Все еще бывает волнение, хотя оно уже, наверное, давно должно было уйти. Мне немного не хватает спокойствия. Если в этом компоненте прибавлю, то стану лидером команды.

– Критика бесит?

– Не то чтобы бесит – просто иногда кажется, что на мне зациклились и ждут моих ошибок, не обращая внимание на остальной объем работы. Я выполняю новые функции, стараюсь действовать на команду, успевать помогать партнерам в обороне и в атаке. Кто-то этого не видит и обращает внимание только на ошибки.

Но каждый имеет право на свое мнение. Мне остается только продолжать работать и стараться не ошибаться. Забивать голы, отдавать голевые. Может быть так, шаг за шагом, станут говорить больше хорошего. Я ответить могу только футболом.

– Следишь за тем, что пишут в комментариях, что говорят эксперты?

– Мне иногда показывают, если что-то смешное, например.

– К примеру?

– «Заберите колобка». Еще писали про Ахметова – «Заберите Ильзу». А меня отправляли в «Краснодар» с Гончаренко картошку копать. Что-то в этом роде, – сказал Обляков.