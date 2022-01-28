Зарема Салихова: «Газизов взял Кокорину массажиста-вредителя. Тот его по 6 часов массировал, ухудшая травмы»

, спутница владельца Леонида Федуна, высказался о сотрудничестве бывшего форварда клуба с массажистом Сергеем Колесниковым.

«Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на «Спартак», то есть не сам Кокорин из своей зарплаты все выплачивал, а он был на бюджете «Спартака».

Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массировал, ухудшая эти травмы. Это было реально вредительство», – заявила Салихова.

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