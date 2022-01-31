Газизов о «Спартаке»: «Показывают, будто я старший брат Кокорина, папа Урунова. А Мозес мне кто? Такая сказка, что Шамиль всех обманул»

Бывший генеральный директор высказался о конфликте с московским клубом и отреагировал на критику его работу со стороны , спутницы владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Зарема имеет право высказывать свое мнение, но один раз ее уже уличили, Дима Попов. Мне зачем это делать?

Что касается иска, то наверное, они не ожидали, что я крепким парнем окажусь. Думали, что по шапке дадут, я побегу. «Спартак» требует взыскать с меня 100 миллионов рублей? Я устал от этих цифр. Все думают: Газизов совсем с ума сошел — то он требует большие деньги, то у него их требуют. Я, конечно, не бедный человек, но хочу объяснить, что это просто цифры.

Хотел бы перейти в топ-клуб? Сегодня я гендиректор «Уфы» и впереди большая весна, надо думать об этом.

Что касается сделки по Кокорину, то это так показывают, как будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне кто? Потом Тедеско тоже почему-то оставил я. Если бы у меня были такие полномочия, то я бы наворотил там. Любое решение такого уровня ты будешь согласовывать с первым человеком в таком большом клубе, вокруг люди присутствуют. Это такая сказка для всех, что Шамиль всех обманул», – сказал Газизов в эфире «Матч Премьер».

«Неадекватный, сказочник». Наезд Заремы на Газизова: обман с Кокориным, махинации с Уруновым, обвинения в личной выгоде