«Зенит» пропустил 3 гола от «Бетиса» после 3 ударов в створ

«Зенит» уступает «Бетису» (2:3, перерыв) в стыковом матче за выход в 1/8 финала .

В первом тайме российский клуб пропустил три гола после трех ударов в створ. Всего «Бетис» нанес пять ударов в сторону ворот .

За «Бетис» забили полузащитник Гидо Родригес, нападающий Виллиан Жозе и хавбек Андрес Гуардадо.

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