«Зенит» пропустил 3 гола от «Бетиса» после 3 ударов в створ

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«Зенит» уступает «Бетису» (2:3, перерыв) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В первом тайме российский клуб пропустил три гола после трех ударов в створ. Всего «Бетис» нанес пять ударов в сторону ворот «Зенита».

За «Бетис» забили полузащитник Гидо Родригес, нападающий Виллиан Жозе и хавбек Андрес Гуардадо.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.

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