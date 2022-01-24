«МЮ» может подписать до 4 игроков летом. Полузащиту считают самым слабым местом команды

уже начал подготовку к летнему трансферному окну.

Как пишет Manchester Evening News, летом клуб планирует осуществить до четырех трансферов на вход. Самым слабым местом в команде руководство считает полузащиту, ее будут стремиться усилить в первую очередь.

Отмечается, что зимой трансферы на вход маловероятны, так как заявка «Юнайтед» и без того переполнена. Сейчас в команде 29 игроков.

Долгое время «МЮ» сохраняет интерес к хавбеку Деклану Райсу, который уже задавал Харри Магуайру и Люку Шоу вопросы о клубе в прошлом году.

Кроме того, «Юнайтед» хочет усилить атаку, так как летом команду, скорее всего, покинут , Джесси Лингард, и .

«МЮ» думает и о том, чтобы усилить оборону, потому что летом команду могут покинуть Эрик Байи и Фил Джонс. Также у клуба есть сомнения в атакующих навыках Аарона Уан-Биссаки. Если вратарю Дину Хендерсону разрешат уйти, то «Юнайтед» подпишет нового резервного голкипера.

«МЮ» хочет договориться с новым тренером до того, как завершится сезон, чтобы иметь время на организацию летних трансферов.