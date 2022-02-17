Андронов: «Валиевой – сил, и спасибо за золото. С таблетками пусть разбираются те, кому положено по должности. Противно читать истерики»

Спортивный комментатор поддержал российскую фигуристку Камилу Валиева, которая допустила несколько ошибок в произвольной программе и заняла 4-е место на в Пекине.

«Камиле Валиевой – сил. И спасибо за золото. С таблетками пусть разбираются те, кому это положено по должности.

Как же мерзко и противно читать эти истерики...» – написал Андронов.

Олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях фигуристок стала Анна Щербакова. Россиянка Александра Трусова заняла 2-е место.

Валиева выиграла золото в командном турнире фигуристов.

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция