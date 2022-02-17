Тутберидзе – Валиевой после произвольной программы на Олимпиаде-2022: «Ну что ты так отпустила все? Что ты вообще перестала бороться?»

Тренер по фигурному катанию отреагировала на прокат произвольной программы на Олимпиаде-2022.

Валиева исполнила программу с ошибками и заняла 4-е итоговое место (5-е в произвольной).

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – сказала Тутберидзе Валиевой после проката.

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция