Тутберидзе – Валиевой после произвольной программы на Олимпиаде-2022: «Ну что ты так отпустила все? Что ты вообще перестала бороться?»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на прокат произвольной программы Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.
Валиева исполнила программу с ошибками и заняла 4-е итоговое место (5-е в произвольной).
«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – сказала Тутберидзе Валиевой после проката.
Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция