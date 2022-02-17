Тутберидзе – Валиевой после произвольной программы на Олимпиаде-2022: «Ну что ты так отпустила все? Что ты вообще перестала бороться?»

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на прокат произвольной программы Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. 

Валиева исполнила программу с ошибками и заняла 4-е итоговое место (5-е в произвольной).

«Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – сказала Тутберидзе Валиевой после проката. 

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция

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