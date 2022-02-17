Малком: «В «Зените» фантастические условия для тренировок, чемпионский уровень. Лучшие предсезонки в моей жизни»

Полузащитник оценил условия для тренировок в клубе.

– Вы из той категории футболистов, кто не любит сборы, или наоборот?

– Скажем так, я не самый большой фанат начального этапа предсезонки, когда больше беговой работы. Думаю, не только мне одному больше нравятся игровые упражнения с мячом, чем бег. Но потом втягиваешься, набираешь физическую форму – и уже получаешь удовольствие от тренировочного процесса.

– Чем отличается предсезонная подготовка в «Зените» от подготовки в «Барселоне» и «Бордо»?

– Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. проводило сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни – здесь, в «Зените».

Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень, – сказал бразилец.